Лучшее место для монстеры в доме: раскрываем все секреты

Монстера – это комнатное растение, которое способно обогатить интерьер и стать его изюминкой. Этот красивый вазон имеет множество преимуществ, но очень важно – подобрать для него правильное место в доме.

Монстера не прихотлива в уходе, но при этом имеет просто фантастический вид. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Ideal Home.

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Преимущества монстеры в фэн-шуе

Глянцевые широкие листья монстеры имеют роскошный вид в интерьере. Это растение растет очень быстро, поэтому маленькая монстера может стать отличной инвестицией в будущее.

Одним из преимуществ монстеры является то, что она действует как естественный очиститель воздуха, поглощая бытовые загрязнители и улучшая качество воздуха в помещении. Она также может помочь уменьшить уровень стресса, снизить артериальное давление и способствовать ощущению счастья,

– сказал знаток по фэн-шую Ян Цисек.

В фэн-шуе монстера ассоциируется с положительной энергией. Считается, что это растение поглощает негативную энергию и взамен отдает положительные вибрации. Если разместить монстеру в юго-восточном углу дома, то это будет способствовать финансовому процветанию.



Монстера в интерьере / Фото Future PL

Лучшие места для размещения монстеры в доме

Комната с большими окнами

Монстера любит яркий непрямой свет, поэтому она идеально будет чувствовать себя в гостиной, спальне или офисе с большими окнами и естественным освещением. Однако важно не ставить растение на прямые солнечные лучи, ведь они могут подсушить ее листья.

Ванная комната

Монстера также хорошо чувствует себя во влажном пространстве. Именно поэтому ее смело можно поставить в ванной комнате, где есть окно.

Хорошо освещенная ванная комната – идеальный дом для монстеры. Влажность может повторить естественную тропическую среду этого растения,

– рассказал знаток по растениям Джо Ламбелл.



Монстера в ванной / Фото Future PLC

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Возле рабочего места

Монстера способна принести в домашний офис ощущение природы и покоя. Кроме того, она может повысить производительность. Для большего эффекта это комнатное растение советуют разместить сразу возле рабочего стола.

К слову, монстеру важно оберегать от сквозняков и обогревателей. Также ей нужно достаточно пространства, поскольку листья могут сильно разрастись в ширину и высоту.