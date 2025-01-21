Монстера не вибаглива у догляді, але при цьому має просто фантастичний вигляд. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Ideal Home.

До теми Щоб створити атмосферу джунглів: які вазони обрати для максималістичного інтер'єру

Переваги монстери у феншуї

Глянцеве широке листя монстери має розкішний вигляд в інтер'єрі. Ця рослина росте дуже швидко, тому маленька монстера може стати чудовою інвестицією у майбутнє.

Однією з переваг монстери є те, що вона діє як природний очищувач повітря, поглинаючи побутові забруднювачі та покращуючи якість повітря в приміщенні. Вона також може допомогти зменшити рівень стресу, знизити артеріальний тиск і сприяти відчуттю щастя,

– сказав знавець з феншую Ян Цісек.

У феншуї монстера асоціюється з позитивною енергією. Вважається, що ця рослина поглинає негативну енергію і натомість віддає позитивні вібрації. Якщо розмістити монстеру у південно-східному куті будинку, то це сприятиме фінансовому процвітанню.



Монстера в інтер'єрі / Фото Future PL

Найкращі місця для розміщення монстери у домі

Кімната з великими вікнами

Монстера любить яскраве непряме світло, тому вона ідеально почуватиметься у вітальні, спальні чи офісі з великими вікнами та природним освітленням. Однак важливо не ставити рослину на прямі сонячні промені, адже вони можуть підсушити її листя.

Ванна кімната

Монстера також добре почувається у вологому просторі. Саме тому її сміливо можна поставити у ванній кімнаті, де є вікно.

Добре освітлена ванна кімната – ідеальний дім для монстери. Вологість може повторити природне тропічне середовище цієї рослини,

– розповів знавець з рослин Джо Ламбелл.



Монстера у ванній / Фото Future PLC

Зауважте Перетворять дім в зелений оазис: кімнатні рослини, які швидко ростуть

Біля робочого місця

Монстера здатна принести у домашній офіс відчуття природи та спокою. Крім того, вона може підвищити продуктивність. Для більшого ефекту цю кімнатну рослину радять розмістити одразу біля робочого столу.

До слова, монстеру важливо оберігати від протягів та обігрівачів. Також їй потрібно достатньо простору, оскільки листя може сильно розростися в ширину і висоту.