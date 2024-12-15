І справді є рослини, які не лише швидко ростуть, але й суттєво змінюють естетичний вигляд приміщення. Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Дерево-парасолька (Шефлера)

Ця рослина, також відома як Шефлера, може виростати до 0,6 метра на рік. До слова вона виглядає дуже яскраво і вражаюче в інтер’єрі.

Рекомендації щодо догляду: Ця кімнатна рослина користується великою популярністю завдяки невибагливості у догляді. Вона процвітає при яскравому непрямому світлі і потребує регулярного поливу.



Дерево-парасолька / Скриншот з сайту Simply Trees

Дифенбахія

Дифенбахія – ще одна чарівна кімнатна рослина, яка є улюбленицею багатьох господарів. Вона є чудовим варіантом для тьмяно освітлених ділянок будинку, оскільки може процвітати в умовах низької освітленості і може виростати на кілька десятків сантиметрів щороку.

Рекомендації щодо догляду: Ця рослина особливо добре підходить для невеликих житлових приміщень, оскільки вона зазвичай виростає до максимальної висоти приблизно в шість футів (1,8 метра).



Дифенбахія / Фото Unsplash (Vinicius Feiten)

Монстера Деліціоза

Ця тропічна рослина набула значної популярності серед любителів рослин завдяки своєму вражаючому вигляду. Відтак, вона може виростати до 0,6 метра на рік.

Рекомендації щодо догляду: Для забезпечення оптимального росту можна створити рослині тропічне середовище з яскравим непрямим світлом і постійно підтримувати ґрунт у вологому стані.



Монстера Деліціоза /Фото Unsplash (Giorgio Marini)