Эффектная роскошь и практичность: новый мрамор для ванной покоряет всех дизайнеров

Мрамор Rosso Levanto – это наиболее роскошный и изящный тренд 2025 года. Дизайнеры интерьера используют его, чтобы придать ванной шикарной и мрачной атмосферы закрытого клуба.

Прочный итальянский мрамор

Хотя многие люди предпочитают светлую ванную комнату, но мрамор Rosso Levanto просто заставляет переходить на темную сторону. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Livingetc.

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Rosso Levanto излучает роскошь утонченным и волшебным образом. Есть что-то почти гипнотизирующее в его темно-бордовом оттенке, вкрапленном контрастными белыми прожилками. Несмотря на прохладную, твердую текстуру, этот камень кажется теплым и мягким в интерьере, в отличие от других сортов мрамора. Его можно использовать в кухне, гостиной или любом другом пространстве, однако дизайнеры больше всего любят добавлять Rosso Levanto в ванную комнату.

Этот роскошный мрамор веками добывают в итальянской провинции Леванто. Он не только эстетический, но и очень прочный и долговечный, поскольку его текстура является более плотной, чем в других мраморах. Rosso Levanto не теряет свой вид, а потому прослужит годами.

Rosso Levanto – не фоновый игрок, он звезда интерьера. Есть что-то невероятно шикарное в том, как его насыщенные красные тона контрастируют с четкими белыми или теплыми металлами. Этот камень одновременно имеет современный и исторический вид,

– сказал дизайнер интерьера Райан Сагиан.



Мрамор Rosso Levanto в интерьере ванной / Фото Mehmet YÜCEBAŞOĞLUİç Mimar

Как стилизовать Rosso Levanto в интерьере

Rosso Levanto прекрасно подойдет для женской уборной, ведь он создает эффект шкатулки с дорогими камнями. Дизайнеры советуют сочетать его с бронзовой фурнитурой, которая будет добавлять еще больше тепла и богатства.

Этот роскошный мрамор можно сочетать и с другими камнями, чтобы создать менее драматический интерьер. Дизайнеры советуют присмотреться к светлым вариантам – Bardiglio или Bianco Perlino. Такое сочетание будет гармоничным и создаст баланс в общем дизайне. Многослойность текстур обеспечит стильный и вневременной вид.



Сочетание различных мраморов / Фото Кристофера Джонсона

Rosso Levanto можно сочетать со многими цветами – белым, глубоким зеленым, темно-синим, темно-коричневым, черным, нейтральными бежевыми оттенками и тому подобное.

Если использовать его с латунью или античной бронзой, он приобретает винтажную европейскую элегантность. В то же время сочетание с хромом или никелем придает этому камню более изящный, современный вид,

– добавил Сагиан.



Rosso Levanto в сочетании с синим цветом / Фото Николь Францен

Дизайнеры предпочитают Rosso Levanto не только из-за его эффектного вида, но и из-за прочности и способности адаптироваться к различным цветовым схемам.