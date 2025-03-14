Міцний італійський мармур
Хоч багато людей надають перевагу світлій ванній кімнаті, та мармур Rosso Levanto просто змушує переходити на темну сторону. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.
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Rosso Levanto випромінює розкіш у витончений і чарівний спосіб. Є щось майже гіпнотизуюче в його темно-бордовому відтінку, вкрапленому контрастними білими прожилками. Попри прохолодну, тверду текстуру, цей камінь здається теплим і м'яким в інтер'єрі, на відміну від інших сортів мармуру. Його можна використовувати у кухні, вітальній чи будь-якому іншому просторі, однак дизайнери найбільше люблять додавати Rosso Levanto у ванну кімнату.
Цей розкішний мармур століттями видобувають в італійській провінції Леванто. Він не лише естетичний, а й дуже міцний та довговічний, оскільки його текстура є більш щільною, ніж в інших мармурах. Rosso Levanto не втрачає свій вигляд, а тому прослужить роками.
Rosso Levanto – не фоновий гравець, він зірка інтер'єру. Є щось неймовірно шикарне в тому, як його насичені червоні тони контрастують із чіткими білими або теплими металами. Цей камінь одночасно має сучасний та історичний вигляд,
– сказав дизайнер інтер'єру Раян Сагіан.
Мармур Rosso Levanto в інтер'єрі ванної / Фото Mehmet YÜCEBAŞOĞLUİç Mimar
Як стилізувати Rosso Levanto в інтер'єрі
Rosso Levanto чудово підійде для жіночої вбиральні, адже він створює ефект скриньки з дорогим камінням. Дизайнери радять поєднувати його з бронзовою фурнітурою, яка додаватиме ще більше тепла і багатства.
Цей розкішний мармур можна поєднувати й з іншим камінням, щоб створити менш драматичний інтер'єр. Дизайнери радять придивитися до світлих варіантів – Bardiglio або Bianco Perlino. Таке поєднання буде гармонійним і створить баланс у загальному дизайні. Багатошаровість текстур забезпечить стильний і позачасовий вигляд.
Поєднання різних мармурів / Фото Крістофера Джонсона
Rosso Levanto можна поєднувати з багатьма кольорами – білим, глибоким зеленим, темно-синім, темно-коричневим, чорним, нейтральними бежевими відтінками тощо.
Якщо використовувати його з латунню чи античною бронзою, він набуває вінтажної європейської елегантності. Водночас поєднання з хромом або нікелем надає цьому каменю більш витонченого, сучасного вигляду,
– додав Сагіан.
Rosso Levanto у поєднанні з синім кольором / Фото Ніколь Францен
Дизайнери надають перевагу Rosso Levanto не лише через його ефектний вигляд, а й через міцність і здатність адаптуватися до різних колірних схем.