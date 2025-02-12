Раніше вбудовану ванну використовували для економії місця. Крім того, вона вважалася більш практичною. Однак тепер дизайнери обирають вбудовані ванни не лише через їхній функціонал, а й можливості стилізації. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Ideal Home.

Читайте також Одразу збільшать простір: 5 кольорів, які роблять маленькі ванни кімнати більшими

Практичність завжди є ключовою. Якщо ванна встановлена ​​у сімейній ванній кімнаті та використовується також як душ, то найкращим варіантом буде вбудована ванна. Вона заощадить час і буде найпростішою для очищення. Крім того, вбудовані ванни, як правило, мають нижчу висоту, тому у них буде легше заходити дітям, а батькам буде легше їх купати,

– сказала дизайнерка інтер'єру Луїза Ешдаун.

Як стилізувати вбудовану ванну

Перший варіант – це використати вагонку для обшивки ванної. Дизайнери радять використовувати нейтральні відтінки або яскравий жовтий.



Обшита вагонкою ванна / Фото Future PLC

Найкращий спосіб поєднати стиль і практичність у ванній – це використати однакову плитку для стіни та обшивки ванни.



Плитка у ванній / Фото Future PLC

Хоча штора для ванної традиційно має не найкращу репутацію, адже схильна до плісняви, та дизайнери вважають, що якщо бути обережним, то можна вдало використати штору. Вона додасть ванній кімнаті більше затишку і захищатиме від бризів.



Штора у ванній кімнаті / Фото Енні Слоан

Ще один варіант стилізації вбудованої ванни – це використання фарби. Оберіть цікавий відтінок, а не просто білий, і пофарбуйте ним ванну та стіни у кімнаті. Це зробить дизайн цілісним та насиченим.



Інтер'єр ванної кімнати / Фото Simply Bathrooms Surrey

Вбудована ванна – це не лише про практичність. Вона також може бути стильною і трендовою, важливо лише правильно підійти до облаштування інтер'єру.