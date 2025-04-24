Кухня с изюминкой: как стильная ниша для плиты может изменить весь интерьер

Ниша – это идеальный способ интегрировать плиту в кухню. Есть множество способов оформить нишу в зависимости от пространства и стиля.

Эксперты назвали 5 лучших вариантов оформления ниши для плиты, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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5 идей оформления ниши для плиты

Используйте аутентичный камин

Кухня в стиле коттеджа с открытой кирпичной стеной и традиционной плитой, вмонтированной в старую каминную нишу / Фото deVOL Kitchens

Иногда, чтобы максимально эффективно использовать кухонную нишу или старый камин, стоит отступить от правила размещения плиты посреди ряда кухонных шкафов. Оригинальное индивидуальное решение может создать по-настоящему уникальное пространство.

В этой кухне на фото сохранился аутентичный камин с открытым кирпичом. Плиту интегрировали в отверстие камина, а рядом добавили независимую мебель - так удалось эффективно использовать пространство, которое иначе было бы неудобным, и при этом сохранить связь с общим дизайном кухни.

Добавьте цветную плитку, чтобы объединить нишу с остальным дизайном

Кухня с розовыми стенами, темно-розовой плиткой, деревянным островом и традиционной плитой в нише / Фото deVOL Kitchens

Плита – это сердце кухни. Именно здесь готовится пища, и часто она установлена на виду, с кухонным островом или без него. Но важна и детализация, которая сочетает плиту с остальным пространством.

В этой кухне ниша для плиты – настоящий центр внимания, хотя и не связана с кухонными шкафами. Чтобы она имела вид общего дизайна, использовано розовую плитку, которая повторяется в других зонах кухни.

Создайте симметрию, разместив нишу для плиты в центре

Кухня с деревянными шкафами, белыми стенами, белой вытяжкой и натуральным каменным фартуком / Фото Studio McGee

Центрирование дизайна вокруг плиты или вытяжки – мощный дизайнерский ход. Чтобы плита имела интегрированный вид, можно разместить шкафы с обеих сторон – это сразу создаст симметрию и подчеркнет ее как центральный элемент.

Так сделано в кухне от Studio McGee. Большая ниша для плиты имеет по обе стороны небольшие столешницы, обрамленные теплыми деревянными шкафами. Это отличный пример, как придать плите более современный вид.

Добавьте деревянную отделку для традиционного вида

Нейтральная кухня с плитой в старой каминной нише, украшенной деревом / Фото deVOL Kitchens

Если вам по душе традиционный стиль, стоит подчеркнуть исторический характер пространства. В этой кухне нишу не переделывали – зато восстановили каминную полку, подчеркнув аутентичность.

Это волшебная деталь в стиле коттагекоре, что добавляет характера. Пространство ниши использовано максимально, а дополнение в виде подвеса для кухонной посуды сделал ее еще более декоративной.

Используйте нишу, чтобы вместить большую плиту

Темно-зеленая кухня с мраморными столешницами и традиционной плитой, частично установленной в нишу / Фото deVOL Kitchens

В некоторых кухнях ниша – настоящий спаситель дизайна. На фото выше плита глубже, чем шкафы, поэтому она вмонтирована в нишу – так она выравнивается с фасадами.

Это простое решение к распространенной проблеме в старых домах. Здесь добавили еще розовую плитку и латунный кран для воды – элементы, которые добавляют классику и роскошь.

А чтобы использовать пространство по бокам от каминного простенка, добавлено открытые полки - идеальное решение для хранения посуды, декора или растений.