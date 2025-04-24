Експерти назвали 5 найкращих варіантів оформлення ніші для плити, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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5 ідей оформлення ніші для плити

Використайте автентичний камін

Кухня у стилі котеджу з відкритою цегляною стіною і традиційною плитою, вмонтованою у стару камінну нішу / Фото deVOL Kitchens

Іноді, щоб максимально ефективно використати кухонну нішу або старий камін, варто відступити від правила розміщення плити посеред низки кухонних шаф. Оригінальне індивідуальне рішення може створити по-справжньому унікальний простір.

У цій кухні на фото зберігся автентичний камін з відкритою цеглою. Плиту інтегрували в отвір каміна, а поруч додали незалежні меблі — так вдалося ефективно використати простір, який інакше був би незручним, і при цьому зберегти зв'язок із загальним дизайном кухні.

Додайте кольорову плитку, щоб об'lєднати нішу з рештою дизайну

Кухня з рожевими стінами, темно-рожевою плиткою, дерев'яним островом і традиційною плитою в ніші / Фото deVOL Kitchens

Плита – це серце кухні. Саме тут готується їжа, і часто вона встановлена на видноті, з кухонним островом або без нього. Але важливою є і деталізація, яка поєднує плиту з рештою простору.

У цій кухні ніша для плити – справжній центр уваги, хоча й не пов'язана з кухонними шафами. Щоб вона мала вигляд загального дизайну, використано рожеву плитку, яка повторюється в інших зонах кухні.

Створіть симетрію, розмістивши нішу для плити в центрі

Кухня з дерев'яними шафами, білими стінами, білою витяжкою та натуральним кам'яним фартухом / Фото Studio McGee

Центрування дизайну навколо плити чи витяжки – потужний дизайнерський хід. Щоб плита мала інтегрований вигляд, можна розмістити шафи по обидва боки – це одразу створить симетрію та підкреслить її як центральний елемент.

Так зроблено у кухні від Studio McGee. Велика ніша для плити має по обидва боки невеликі стільниці, обрамлені теплими дерев'яними шафами. Це чудовий приклад, як надати плиті сучаснішого вигляду.

Додайте дерев'яне оздоблення для традиційного вигляду

Нейтральна кухня з плитою у старій камінній ніші, оздобленій деревом / Фото deVOL Kitchens

Якщо вам до душі традиційний стиль, варто підкреслити історичний характер простору. У цій кухні нішу не переробляли – натомість відновили камінну полицю, підкресливши автентичність.

Це чарівна деталь у стилі коттагекоре, що додає характеру. Простір ніші використано максимально, а додаток у вигляді підвісу для кухонного посуду зробив її ще декоративнішою.

Використайте нішу, щоб вмістити велику плиту

Темно-зелена кухня з мармуровими стільницями та традиційною плитою, частково встановленою в нішу / Фото deVOL Kitchens

У деяких кухнях ніша – справжній рятівник дизайну. На фото вище плита глибша, ніж шафи, тому її вмонтовано в нішу – так вона вирівнюється з фасадами.

Це просте рішення до поширеної проблеми в старих будинках. Тут додали ще рожеву плитку та латунний кран для води – елементи, які додають класику та розкіш.

А щоб використати простір по боках від камінного простінка, додано відкриті полиці — ідеальне рішення для зберігання посуду, декору чи рослин.