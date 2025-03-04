Как создать стильный ночник своими руками: идея бюджетного декора

Ночник является волшебным декоративным элементом дома, который точно обеспечит уютную атмосферу в доме. Этот предмет также позволяет "проявить" контуры комнаты, даря комфорт пространству.

Так, стильный ночник можно сделать своими руками и довольно бюджетно. Хорошей идеей поделилась пользовательница тиктока @uandriyashykk, пишет 24 Канал.

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Как сделать стильный ночник своими руками

@uandriyashykk рассказала о создании ночника, на который она потратила всего 66 гривен. Так, она приобрела в магазине два деревянных бруска по 2 метра.

После этого от каждого из них надо отпилить 30 сантиметров. Следующее, что нужно сделать, это прибить конструкцию гвоздями к старой деревянной доске.

После этого, декоративный элемент стоит покрасить. Скорее всего у многих осталось немного краски после ремонта, поэтому ее можно использовать, чтобы придать изделию более эстетичный вид.

Затем следует рождественской гирляндой украсить изделие. Стоит гирлянду обматывать накрест, ведь так уже почти готовый ночник будет иметь более интересный и оригинальный вид.

Красивый ночник своими руками: смотрите видео создания