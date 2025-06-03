Как замаскировать посудомойку под кухонные фасады: простой лайфхак из TikTok

Встроенные бытовые приборы, которые сливаются с общим видом кухни, создают трендовый и дорогой эффект. Достичь его можно очень просто и своими руками.

Пользователь TikTok @kolterwinton демонстрирует, как легко прикрепить деревянную панель, соответствующую цвету шкафа, к дверце посудомойки – и тем самым полностью ее трансформировать, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Как стилизовать посудомойку в соответствии со шкафами

Что нужно для проекта:

отвертка,

деревянная панель,

двусторонняя клейкая лента,

грунтовка,

краска или морилка,

фурнитура, подходящая к той, что уже есть на шкафах.

Убедитесь, что отвертка подходит к винтам вашей посудомойки. Панель должна иметь форму и стиль, похожие на дверцы ваших шкафов, но вы сможете впоследствии загрунтовать и покрасить ее в нужный цвет. Для клейкой ленты подойдет любая прочная монтажная лента – ведь панель будет фиксироваться как на клей, так и на винты. По краске – подберите цвет как можно ближе к цвету шкафов. Если ваши шкафы деревянные – лучше использовать морилку, а не краску.

Как заменить внешнюю панель посудомоечной машины: смотрите видео

Когда собраны все материалы, начинайте с откручивания винтов, держащих внешнюю панель дверцы посудомойки. Ищите винты в верхних углах дверцы и проверьте инструкцию к посудомоечной машине, чтобы не перепутать. После этого снимите панель и ручку машины. Хорошо очистите и высушите поверхность, а затем снова прикрепите панель на место.

Наклейте двустороннюю ленту на внешнюю сторону панели и тщательно прикрепите деревянную панель, выравнивая ее. Проверьте, нормально ли дверцы открываются и закрываются, не цепляются ли за пол, столешницу или соседние шкафы. Когда вы убедитесь, что все ровно, снимите панель вместе с прикрепленной деревянной частью. Просверлите отверстия по периметру обеих панелей и крепко закрутите их вместе.

Далее загрунтуйте и покрасьте или обработайте морилкой деревянную панель, чтобы она соответствовала стилю кухни. Не забудьте покрасить бока панели и декоративную планку внизу машины для завершенного вида. Когда все высохнет – установите ручку, подходящую к остальной мебели, и поставьте панель обратно. В результате вы получите стильную посудомойку, которая идеально вписывается в интерьер кухни.