Эти 5 вещей на кухне облегчат вашу жизнь

Кухня является центром каждого дома, где создаются кулинарные шедевры и собираются члены семьи. Все хозяева хотят оптимизировать это пространство для комфорта и функциональности.

Есть несколько конкретных вариантов, которые, по мнению дизайнеров интерьера, являются обязательными для кухни и все они облегчают вашу жизнь или улучшают рабочий процесс в этой комнате. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на marthastewart.

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Кухонный остров. Кухонный остров не просто дает вам больше места, он также может вместить дополнительную плиту или раковину, создавая многоцелевую функциональность пространства.



Кухонный остров – практичное решение для кухни / Фото Lotus Design N Print

Технологии. Интеграция технологий в ваш ремонт кухни улучшит ваши кулинарные впечатления, оптимизирует ваши повседневные задачи и превратит кухню в функциональное и перспективное пространство.

Выдвижные ящики. Если к посуде трудно добраться, вы можете рассмотреть выдвижные ящики для следующего ремонта. Это эффективное решение для того, чтобы сделать предметы более доступными для всех, кто проживает в доме.

Винный холодильник. Если вы любитель вина или часто зовете друзей в гости, винный холодильник – это то, что стоит рассмотреть во время следующего ремонта кухни. Это обеспечит отдельное пространство для хранения и демонстрации вашей коллекции вин, а также придаст нотку роскоши вашей кухне.

Кладовая. Кладовая гарантирует, что ваша кухня будет функциональной и не будет беспорядочной. Кроме того, так вы обеспечите достаточно места для хранения всех ваших кулинарных вещей и обеспечите хорошо организованное и визуально приятное решение для хранения консервации или других продуктов.



Кладовая – эффективное решение для размещения кухонных вещей / Фото Humphrey Munson