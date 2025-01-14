Є кілька конкретних варіантів, які, на думку дизайнерів інтер’єру, є обов’язковими для кухні і всі вони полегшують ваше життя або покращують робочий процес у цій кімнаті. Про це пише 24 Канал з посиланням на marthastewart.

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Кухонний острів. Кухонний острів не просто дає вам більше місця, він також може вмістити додаткову плиту або раковину, створюючи багатоцільову функціональність простору.



Кухонний острів – практичне рішення для кухні / Фото Lotus Design N Print

Технології. Інтеграція технологій у ваш ремонт кухні покращить ваші кулінарні враження, оптимізує ваші повсякденні завдання та перетворить кухню на функціональний і перспективний простір.

Висувні ящики. Якщо до посуду важко дістатися, ви можете розглянути висувні ящики для наступного ремонту. Це ефективне рішення для того, щоб зробити предмети більш доступними для всіх, хто проживає в будинку.

Винний холодильник. Якщо ви любитель вина або часто кличете друзів в гості, винний холодильник – це те, що варто розглянути під час наступного ремонту кухні. Це забезпечить окремий простір для зберігання та демонстрації вашої колекції вин, а також додасть нотку розкоші вашій кухні.

Комора. Комора гарантує, що ваша кухня буде функціональною та не буде безладною. Крім того, так ви забезпечите достатньо місця для зберігання всіх ваших кулінарних речей і забезпечите добре організоване та візуально приємне рішення для зберігання консервації чи інших продуктів.



Комора – ефективне рішення для розміщення кухонних речей / Фото Humphrey Munson