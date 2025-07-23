Сразу бросаются в глаза и "крадут" уют: 4 ошибки в декоре прихожей

Прихожая это визитная карточка вашего дома, которая задает тон первому впечатлению. Дизайнеры интерьеров выделили самые распространенные ошибки в оформлении прихожей, которые могут испортить это пространство.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на martha stewart.

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Какие есть ошибки в декорировании прихожей?

Одна из ключевых ошибок – чрезмерное использование встроенных светильников. Такое освещение, хоть и практичное, часто делает пространство холодным и неуютным. Перегрузка потолка встроенными светильниками лишает прихожую характера, о чем говорит Лаура Мэрион, архитектор и основательница Flight Architecture.

Еще одна распространенная ошибка – отсутствие ковра. "Голый" пол может сделать прихожую неприветливой и незавершенной. Добавление ковра плоского плетения соответствующего размера мгновенно превращает пространство, придавая ему завершенный вид. В эту зону следует выбирать прочные и легкие в уходе ковры.



Лучше разместить коврик в прихожей для уюта / Фото Unsplash

Также домовладельцы часто забывают об оформлении стен. Без декоративных элементов прихожая выглядит слишком простой и скучной. Специалисты рекомендуют добавить картины или другие произведения искусства, чтобы "оживить" стены.

Кроме больших изменений, важно не игнорировать мелкие детали, которые обеспечивают комфорт, например, место для хранения обуви или верхней одежды. Удобная скамейка и несколько крючков значительно улучшают функциональность.