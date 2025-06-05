Дизайнеры предостерегают: 3 дорогостоящих ошибки в декорировании дома, которых следует избегать

Ремонт вашего дома – финансово затратная вещь. Но есть определенные ошибки в отделке, которых профессионалы рекомендуют избегать, чтобы уменьшить еще больше дополнительных расходов.

Несколько дизайнеров поделились мыслями о типичных ошибках в отделке, которых следует избегать, чтобы предотвратить эти потенциально дорогие "ловушки". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Ошибки в декорировании дома

Приобретение нового дома обычно вызывает энтузиазм и желание приобрести мебель. Однако важно понимать, что пока вы не заселились в помещение, может быть сложно определить, как лучше его использовать.

Эксперты советуют не спешить с приобретением мебели до переезда, поскольку это может привести к необходимости дорогостоящей перепланировки после того, как у вас появится четкое понимание того, как эффективно использовать пространство.



Покупка мебели перед заселением – не лучшая идея / Фото Unsplash (Spacejoy)

Важно отметить, что цвет, который вам понравился на образце, не всегда может подойти для вашего дома. Специалисты советуют приобрести тестер, чтобы оценить, насколько вас устраивает оттенок в разное время в течение дня, ведь при различных условиях освещения краска может выглядеть значительно иначе. Пропуск этого шага может привести к ненужным затратам на перекрашивание.

Одной из самых распространенных ошибок в дизайне является неточные пространственные измерения и неправильные пропорции. Частым и дорогим упущением, которого допускают чуть ли не все, является то, что небрежно относятся к измерениям перед заказом мебели, что приводит к тому, что предметы не "вписываются" в отведенное для них пространство или не проходят в дверные проемы.

Кроме того, понимание масштаба и пропорций в дизайне интерьера имеет решающее значение для достижения гармоничного и визуально привлекательного эстетического вида.