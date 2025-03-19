На это часто даже не обращают внимание, а зря: какая самая распространенная ошибка в интерьере

Все домовладельцы стремятся быть довольными своим интерьером и сделать все максимально эстетически привлекательно. Однако есть определенные вещи, которые портят вид дома, даже если остальной ремонт выполнен хорошо.

Дизайнер Анна Бойко в своем тиктоке рассказала о том, какую самую распространенную ошибку в интерьере допускают хозяева. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на соответствующее видео специалиста в соцсети.

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Самая распространенная ошибка в интерьере

Дизайнер рассказала, какую самую распространенную ошибку она замечает в интерьере. Первое – это длина штор. Худший вариант, когда шторы слишком короткие.

Конечно, многим очень нравится фото с Pinterest, когда драперия штор буквально лежит на полу. Безусловно это имеет хороший и привлекательный вид, однако такие шторы не являются функциональными. Поэтому дизайнер поделилась, что никогда не рекомендует так делать своим заказчикам.



Когда шторы "лежат" на полу это имеет эффектный, но не практичный вид / Фото Unsplash

Второе, что не менее важно, – это ширина штор. Иногда их может быть недостаточно, например, для большого окна, чтобы сложить эти шторы в красивую "волну". С этим часто можно столкнуться, именно когда люди покупают уже готовое изделие. Поэтому, лучше делать шторы под заказ.

Невозможно возразить, что это будет немного затратнее, но внешний вид тоже будет лучше.

Третий пункт, который назвала специалист, это обязательно, когда вы выбираете ткань для штор, стоит смотреть ее на просвет, на окно. Потому что та ткань, которую мы воспринимаем просто глядя и держа ее в руках имеет один вид, а прикладывая ее к окну, она будет иметь другой вид.

Это стоит делать, чтобы потом не быть удивленным и даже неприятно пораженным, когда вы повесите эти шторы у себя в доме и они будут иметь совершенно другой цвет, чем вы ожидали.

В случае, если вам эта ткань очень нравится, но на просвет она видоизменяет цвет, то специалисты в салоне, где вы будете покупать шторы, могут посоветовать сделать подкладку.

Таким образом, цвет со стороны спальни сохраняется, но когда вы закрываете шторы и солнышко светит в комнату, они не просвечиваются и соответственно не меняют свой цвет.