Дизайнерка Анна Бойко в своєму тіктоці розповіла про те, яку найпоширенішу помилку в інтер'єрі допускають господарі. Про це пише 24 Канал з посиланням на відповідне відео фахівця в соцмережі.

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Найпоширеніша помилка в інтер'єрі

Дизайнерка розповіла, яку найпоширенішу помилку вона помічає в інтер'єрі. Перше – це довжина штор. Найгірший варіант, коли штори занадто короткі.

Звісно, багатьом дуже до вподоби фото з Pinterest, коли драперія штор буквально лежить на підлозі. Безумовно це має гарний і привабливий вигляд, однак такі штори не є функціональні. Тож дизайнерка поділилася, що ніколи не рекомендує так робити своїм замовникам.



Коли штори "лежать" на підлозі це має ефектний, але не практичний вигляд / Фото Unsplash

Друге, що є не менш важливе, – це ширина штор. Іноді їх може бути недостатньо, наприклад, для великого вікна, щоб скласти ці штори в красиву "хвилю". З цим часто можна зіткнутися, саме коли люди купують вже готовий виріб. Тож, краще робити штори під замовлення.

Неможливо заперечити, що це буде трохи затратніше, але зовнішній вигляд теж буде кращий.

Третій пункт, який назвала фахівець, це обов'язково, коли ви обираєте тканину для штор, варто дивитися її на просвіт, на вікно. Тому що та тканина, яку ми сприймаємо просто дивлячись і тримаючи її в руках має один вигляд, а прикладаючи її до вікна, вона матиме інший вигляд.

Це варто робити, щоб потім не бути здивованим і навіть неприємно враженим, коли ви повішаєте ці штори у себе в домівці і вони матимуть геть інший колір, ніж ви очікували.

У випадку, якщо вам ця тканина дуже подобається, але на просвіт вона видозмінює колір, то фахівці в салоні, де ви купуватимете штори, можуть порадити зробити підкладку.

Таким чином, колір зі сторони спальні зберігається, але коли ви закриваєте штори і сонечко світить в кімнату, вони не просвічуються і відповідно не змінюють свій колір.