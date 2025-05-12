Интерьер спальни: какую ошибку чаще всего совершают при обустройстве этого пространства

Обустраивая спальню, люди стремятся сделать все в совершенстве. Однако важно понимать, что даже незначительные детали могут существенно повлиять на общую эстетику.

Так, хозяева часто допускают ошибки именно с освещением в этом пространстве. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на @boiko.interior.design.

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Распространенная ошибка, которую делают при обустройстве спальни

Специалист рассказала об ошибке, которую чаще всего делают люди в интерьере спальни.

Это, когда выбирают один источник света... и какой же? правильно – люстру,

– отметила дизайнер.

По ее словам, спальня – это место, которое не должно ограничиваться только одним источником света и особенно на потолке.



Должно быть несколько источников освещения в спальне / Фото Unsplash (Francesca Tosolini)

Если будет один источник света, оно является максимально неудобным, ведь в спальне мы готовимся ко сну и когда мы ложимся в постель, люстра может "слепить" глаза.

Также, как отмечает дизайнер, если вы берете люстру с холодной или дневной температурой, это не будет способствовать подготовке ко сну, а наоборот "пробуждать".

Люстра на потолке, как один источник света, является нефункциональным решением. Например, если вы захотите почитать в постели, то люстра на потолке никогда не даст тот свет, который будет комфортным для чтения, поскольку для этого нужна конкретная температура и конкретная мощность, поэтому люстра на потолке не сможет "закрыть" эти параметры.