Такие же стильные, что и 20 лет назад: интерьеры жилищ героинь сериала "Отчаянные домохозяйки"

Прошло уже более 20 лет с тех пор как на экранах дебютировал сериал "Отчаянные домохозяйки". Эта лента захватывала зрителей своими сюжетами и яркими героями.

Однако не меньшее внимание привлекали и дома главных героинь. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Интерьеры домов героинь "Отчаянные домохозяйки"

Если вы видели этот культовый сериал, то точно заметили, что каждый из домов подходит к каждому герою и полон вневременных идей декора, изысканных цветовых палитр и винтажной мебели.

Дом Бри Ван Де Камп украшает ряд ностальгических элементов, которые остаются актуальными и в 2025 году. Антикварная мебель, элегантное освещение и изысканные произведения искусства – все это создает вневременную эстетику.

Столовая со столом из темного дерева и ковром в персидском стиле излучает изысканность, которую подчеркивают винтажные канделябры и бра. Кухня, окрашена в современный кремово-желтый оттенок, демонстрирует множество кухонных принадлежностей и декора, что обеспечивает ощущение свежести и актуальности пространства.



Дом Бри Ван Де Камп / Фото Alamy

Дом Бри Ван де Камп отличается своими четкими линиями, классическим стилем и вниманием к деталям. В противоположность этому, эстетика дома Сьюзен Мейер характеризуется более мягкой атмосферой. Ее дом демонстрирует уют. Заметно, что дом этой героини включает яркие цвета и винтажные элементы декора. Ее дом является отражением ее творческого духа и более беззаботного характера.