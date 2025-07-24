Создала уютное и волшебное пространство: как выглядит задний двор дома Памелы Андерсон
- Уличная мебель Памелы Андерсон, классическая пергола и изогнутые фонарики создают уютную атмосферу на заднем дворе ее дома.
Патио Памелы Андерсон излучает особое очарование. Ее изысканная садовая мебель поражает своей красотой.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.
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Как выглядит сад Памелы Андерсон?
Недавно в инстаграме Памела показала свой уютный задний двор возле дома. Она разместила фото, на котором присела на деревянной дорожке, ведущей от перголы.
Позади видно набор из четырех кованых зеленых стульев и стола, которые создают аккуратную, теплую и приятную атмосферу. Изящные изогнутые фонари вдоль дорожки освещают светлую деревянную тропу, подчеркивая аккуратный сад.
Особое внимание привлекает кованая мебель в саду Памелы. Их дизайн и зеленый оттенок гармонично вписываются в пространство, придавая естественного продолжения лиан и зелени. Эта мебель идеально дополняет строгие линии классической перголы, создавая совершенный образ.