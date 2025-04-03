Это облегчит жизнь: что стоит добавить в дом на этапе планирования

Когда домовладельцы собираются планировать проект дома, им хочется сделать все идеально. Многие ищут изысканные референсы на Pinterest, но среди всего этого они могут забыть о помещении, которое стоит внимания.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео дизайнера интерьера Анны Бойко в тиктоке.

Смотрите также Сколько цветов должно быть в комнате, чтобы она была дорогой и изысканной на вид

Что стоит добавить в дом на этапе планирования

Дизайнер отмечает, что ваша квартира точно выглядела бы опрятнее, если бы у вас была возможность добавить бытовую комнату. Если у вас есть достаточно квадратуры в доме, это хорошая возможность сделать такое помещение.

Такие вещи, как пылесос, ведра, швабра, различные коробки, инвентарь или консервация создают хаос в квартире, если для них нет отдельно отведенного места.



Если есть возможность запланируйте в доме бытовую комнату / Фото Unsplash (фото иллюстративное)

Они создают беспорядок только из-за того, что нет места, где их спрятать. Не потому что вы плохие хозяева, а потому что у вас нет места, где эти вещи стояли бы аккуратно на полочках и тому подобное. Этот вопрос могла бы решить бытовая комната, которая лишила бы вас "визуального шума" и была бы прекрасным местом, чтобы хранить все ваши вещи, которые вам необходимы, в аккуратном виде в одном месте и без беспорядка.