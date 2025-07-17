Откуда берется пыль в доме: 6 распространенных источников грязи

Очень часто домовладельцы задаются вопросом, почему в их домах так много пыли. Однако есть несколько факторов, способствующих накоплению пыли, о которых вы даже бы не могли подумать.

24 Канал расскажет, почему же дома накапливается пыль и распространенные причины.

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Почему дома много пыли?

Плохой поток воздуха

В издание Real Simple указывают, что накопление пыли в вашем доме часто является результатом плохой циркуляции воздуха. Недостаточная циркуляция воздуха в сочетании с нерегулярной уборкой может привести к накоплению пыли и пылевых клещей в разных местах вашего дома.

Загрязненная обивка

Если у вас еще нет чехлов для матрасов и подушек, стоит подумать об их приобретении. Использование чехлов может предотвратить появление новых пылевых клещей в этих местах и раздражение людей с аллергией и астмой.

Шторы

Шторы также входят в этот список. Можно рассмотреть возможность инвестировать в нетекстильное оформление окон, например, жалюзи или ролеты, чаще сдавать в химчистку шторы или по крайней мере выбирать те, которые можно стирать в стиральной машине, что может стать более бюджетным решением.



Стоит часто стирать шторы, чтобы на них не накапливалась пыль / Фото Unsplash

Грязные ковры

Ковровое покрытие может быть значительным источником накопления пыли в вашем доме, поскольку волокна ковра имеют свойство скрывать мусор и аллергены. Хотя вариант избавиться от коврового покрытия может быть невозможным, особенно для арендаторов, регулярная чистка ковров может помочь.

Нерегулярное вытирание пыли

Следует помнить, что уборка пыли – это больше, чем просто удаление пыли с твердых поверхностей, оно также включает регулярную уборку пылесосом и стирку постельного белья.

Окна со сквозняками

Также стоит обратить внимание на то, что старые окна могут пропускать пыль и грязь с улицы через маленькие, часто незаметные трещины и щели. Кроме того, если долго комната будет с открытыми окнами, то это может привести к дополнительному попаданию грязи из внешней среды.