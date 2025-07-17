24 Канал розповість, чому ж вдома накопичується пил та найпоширеніші причини.

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Чому вдома багато пилу?

Поганий потік повітря

У видання Real Simple вказують, що накопичення пилу у вашому будинку часто є результатом поганої циркуляції повітря. Недостатня циркуляція повітря в поєднанні з нерегулярним прибиранням може призвести до накопичення пилу та пилових кліщів у різних місцях вашого будинку.

Забруднена оббивка

Якщо у вас ще немає чохлів для матраців і подушок, варто подумати про їх придбання. Використання чохлів може запобігти появі нових пилових кліщів у цих місцях та подразненню людей з алергією та астмою.

Штори

Штори також входять в цей список. Можна розглянути можливість інвестувати в нетекстильне оформлення вікон, наприклад, жалюзі або ролети, частіше здавати до хімчистки штори або принаймні вибирати ті, які можна прати в пральній машині, що може стати більш бюджетним рішенням.



Варто часто прати штори, щоб на них не накопичувався пил / Фото Unsplash

Брудні килими

Килимове покриття може бути значним джерелом накопичення пилу у вашій оселі, оскільки волокна килима мають властивість приховувати сміття та алергени. Хоча варіант позбутися килимового покриття може бути неможливим, особливо для орендарів, регулярне чищення килимів може допомогти.

Нерегулярне витирання пилу

Слід пам'ятати, що прибирання пилу – це більше, ніж просто видалення пилу з твердих поверхонь, воно також включає регулярне прибирання пилососом та прання постільної білизни.

Вікна з протягами

Також варто звернути увагу на те, що старі вікна можуть пропускати пил і бруд з вулиці через маленькі, часто непомітні тріщини та щілини. Крім того, якщо довго кімната буде з відчиненими вікнами, то це може призвести до додаткового потрапляння бруду із зовнішнього середовища.