Проте є речі, які не варто робити в цьому приміщенні. Про це пише 24 Канал з посиланням на @blink.design.
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Що ніколи не треба робити у ванній кімнаті?
Тумба на ніжках з ДСП
За словами дизайнерки, це вже не є актуальним. Так, під впливом вологи тумба деформується, а під нею буде дуже важко прибирати. Краще обирати підвісні тумби з вологостійких матеріалів – це виглядає естетично то зручніше у догляді.
Маленьке дзеркало з точковою підсвіткою
Дизайнерка підкреслила, що це дуже здешевить інтер'єр, тож краще обирати дзеркала великого розміру з підсвіткою по периметру. Це візуально збільшить простір і додасть затишку вашій ванній кімнаті.
Слід підібрати правильне дзеркало / Фото Unsplash
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Окрема душова кабіна
Дизайнерка наголошує, що це вже застаріле рішення. Така душова кабіна велика та зовсім незручна в користуванні, а також накопичує бруд. Тож краще зробити душову з плитки і встановити лінійний трап – це буде зручно, сучасно та естетично.
Біла глянцева плитка на підлозі
Така плитка вимагає постійного догляду, бо на ній видно кожну пилинку та краплю води. Дизайнерка порадила краще вибрати матову плитку і більш темних відтінків.