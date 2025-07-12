Проте є речі, які не варто робити в цьому приміщенні. Про це пише 24 Канал з посиланням на @blink.design.

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Що ніколи не треба робити у ванній кімнаті?

Тумба на ніжках з ДСП

За словами дизайнерки, це вже не є актуальним. Так, під впливом вологи тумба деформується, а під нею буде дуже важко прибирати. Краще обирати підвісні тумби з вологостійких матеріалів – це виглядає естетично то зручніше у догляді.

Маленьке дзеркало з точковою підсвіткою

Дизайнерка підкреслила, що це дуже здешевить інтер'єр, тож краще обирати дзеркала великого розміру з підсвіткою по периметру. Це візуально збільшить простір і додасть затишку вашій ванній кімнаті.



Слід підібрати правильне дзеркало / Фото Unsplash

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Окрема душова кабіна

Дизайнерка наголошує, що це вже застаріле рішення. Така душова кабіна велика та зовсім незручна в користуванні, а також накопичує бруд. Тож краще зробити душову з плитки і встановити лінійний трап – це буде зручно, сучасно та естетично.

Біла глянцева плитка на підлозі

Така плитка вимагає постійного догляду, бо на ній видно кожну пилинку та краплю води. Дизайнерка порадила краще вибрати матову плитку і більш темних відтінків.