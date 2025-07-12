Однако есть вещи, которые не стоит делать в этом помещении. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на @blink.design.

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Что никогда не надо делать в ванной комнате?

Тумба на ножках из ДСП

По словам дизайнера, это уже не актуально. Так, под воздействием влаги тумба деформируется, а под ней будет очень трудно убирать. Лучше выбирать подвесные тумбы из влагостойких материалов – это выглядит эстетично то удобнее в уходе.

Маленькое зеркало с точечной подсветкой

Дизайнер подчеркнула, что это очень удешевит интерьер, поэтому лучше выбирать зеркала большого размера с подсветкой по периметру. Это визуально увеличит пространство и придаст уюта вашей ванной комнате.



Следует подобрать правильное зеркало / Фото Unsplash

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Отдельная душевая кабина

Дизайнер отмечает, что это уже устаревшее решение. Такая душевая кабина большая и совсем неудобная в пользовании, а также накапливает грязь. Поэтому лучше сделать душевую из плитки и установить линейный трап – это будет удобно, современно и эстетично.

Белая глянцевая плитка на полу

Такая плитка требует постоянного ухода, потому что на ней видно каждую пылинку и каплю воды. Дизайнер посоветовала лучше выбрать матовую плитку и более темных оттенков.