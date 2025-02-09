Почему современная кухня выглядит как в начале 2000-х: проблема может крыться в микроволновке

Есть разные причины, почему кухня может иметь устаревший вид. Одной из них является неправильное расположение приборов. В частности, микроволновки.

Размещение микроволновки над плитой может казаться функциональным, однако противоречит трендам. Такое расположение может легко отбросить вашу кухню на начало 2000-х, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Как расположение микроволновки старит кухню

Самая большая проблема с микроволновкой над плитой – это ее "внешность". Этот прибор с громоздким дизайном совсем не улучшает вид вашей кухни. Он не является основным акцентом комнаты, но из-за своего большого размера и коробообразной формы доминирует в пространстве и привлекает внимание не лучшим образом.

Как не стоит размещать микроволновые печи / Фото из открытых источников

Микроволновка над плитой не соответствует современным трендам дизайна, которые отдают предпочтение открытым полкам, минималистичной мебели и стильным приборам, органично вписывающимся в пространство.

Поскольку вы не можете просто переместить микроволновку на столешницу или в шкаф, лучше полностью заменить ее. К счастью, существуют несколько современных альтернатив, которые вернут и стиль, и функциональность вашей кухне. Первая опция – это микроволновка под столешницей. Такой вариант позволяет легко получить доступ и сохранить организованный, аккуратный вид кухни.

Микроволновки под столешницей также могут быть более безопасными для семей с детьми, ведь малыши не должны тянуться через плиту или подниматься на ступеньки, чтобы использовать прибор.

Для тех, кто хочет, чтобы микроволновка органично вписывалась в кухню, идеальным вариантом может быть встраиваемая модель. Такие микроволновки можно встраивать непосредственно в шкафы. Встраиваемые микроволновки доступны в разных размерах, что позволяет подобрать модель, подходящую именно для вашей кухни.