Розміщення мікрохвильовки над плитою може видаватися функціональним, однак суперечить трендам. Таке розташування може легко відкинути вашу кухню на початок 2000-х, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як розташування мікрохвильовки старить кухню

Найбільша проблема з мікрохвильовкою над плитою – це її "зовнішність". Цей прилад з громіздким дизайном зовсім не покращує вигляд вашої кухні. Він не є основним акцентом кімнати, але через свій великий розмір і коробоподібну форму домінує в просторі і привертає увагу не у найкращий спосіб.

Як не варто розміщувати мікрохвильові печі / Фото з відкритих джерел

Мікрохвильовка над плитою не відповідає сучасним трендам дизайну, які віддають перевагу відкритим полицям, мінімалістичним меблям і стильним приладам, що органічно вписуються в простір.

Оскільки ви не можете просто перемістити мікрохвильовку на стільницю чи в шафу, краще повністю замінити її. На щастя, існують кілька сучасних альтернатив, які повернуть і стиль, і функціональність вашій кухні. Перша опція – це мікрохвильовка під стільницею. Такий варіант дозволяє легко отримати доступ і зберегти організований, акуратний вигляд кухні.

Мікрохвильовки під стільницею також можуть бути безпечнішими для сімей з дітьми, адже малюки не повинні тягнутися через плиту або підніматися на сходинки, щоб використати прилад.

Для тих, хто хоче, щоб мікрохвильовка органічно вписувалася в кухню, ідеальним варіантом може бути вбудована модель. Такі мікрохвильовки можна вбудовувати безпосередньо в шафи. Вбудовані мікрохвильовки доступні в різних розмірах, що дозволяє підібрати модель, яка підходить саме для вашої кухні.