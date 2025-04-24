Как обновить шкаф из ДСП с помощью краски

Мебель из ДСП – это бюджетный вариант для оформления жилища при ограниченных финансах. Такой тип материала не всегда выдерживает испытание временем, однако его можно обновить с помощью краски.

Как покрасить шкафы из ДСП, передает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

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Как обновить шкафы из ДСП

Что вам понадобится:

Шпатель

Шлифовальный блок или наждачная бумага с мелким зерном

Валик для шпона или деревянный брусок (при необходимости)

Кисть

Малярный валик

Лоток для краски

Древесная шпаклевка или замазка

Контактный клей (при необходимости)

Безворсовая тряпка

Грунтовка

Краска

Насадка для валика

Со временем или при интенсивном использовании пластиковый шпон на ДСП может поцарапаться, открошиться или оставить стойкие пятна. Влага также может повредить сердцевину ДСП, вызывая ее набухание.

Исправление вскрытых и поцарапанных участков: Заполните поврежденные места древесной шпаклевкой или замазкой с помощью шпателя. Выровняйте участок так, чтобы он был на одном уровне с остальной поверхностью, и оставьте сохнуть на ночь. После высыхания осторожно отшлифуйте этот участок наждачной бумагой с мелким зерном до полной гладкости.

Исправление поврежденного шпона: Осторожно приподнимите оторванный шпон и шпателем удалите остатки старого клея. Нанесите тонкий слой контактного клея как на поверхность ДСП, так и на внутреннюю сторону шпона. Используйте карандаш или палочку, чтобы не соединять поверхности сразу - подождите около 15 минут. Затем плотно прижмите шпон к основанию, используя валик или деревянный брусок.

Исправление повреждений от влаги: Удалите поврежденный участок острым лезвием, заполните полость шпаклевкой и зашлифуйте. Если повреждение значительное, замените часть ДСП новой.

Шлифовка поверхности

Обработайте всю поверхность мебели наждачной бумагой или шлифовальным блоком с мелким зерном, чтобы снять старое покрытие, лак или блеск. Цель – не снять шпон, а лишь слегка пошлифовать поверхность для лучшего сцепления краски. Избегайте чрезмерного шлифования краев, чтобы не повредить верхний слой.

Подготовка грунтовки

Правильно подобранная грунтовка сэкономит вам время, уменьшив количество слоев краски.

Используйте серую грунтовку для темной краски.

Используйте белую – для светлых тонов.

Для масляной краски – используйте грунтовку на масляной или латексной основе.

Для водной краски – водную грунтовку.

Нанесение грунтовки

После шлифовки нанесите грунтовку на поверхность. Хотя можно использовать валик, лучше использовать кисть для нанесения тонкого слоя, чтобы хорошо заполнить все трещинки. Дайте ему полностью высохнуть (обычно 24 часа), прежде чем красить.

Легкое шлифование грунтовки

Прежде чем красить, слегка зашлифуйте грунтовку. Это обеспечит лучшее сцепление и ровное покрытие. После шлифовки удалите пыль безворсовой тряпкой.

Нужно отшлифовать грунтовку / Фото The Spruce

Нанесение краски

Для покраски мебели из ДСП лучше использовать валик – он обеспечит гладкую поверхность без следов кисти. Если вам нравится текстура от кисти – смело используйте ее.

В зависимости от типа краски, одного слоя может быть достаточно. Но наилучшего результата обычно достигают при нанесении 2 – 3 тонких, равномерных слоев. Дайте каждому слою полностью высохнуть перед нанесением следующего. Легкое шлифование между слоями улучшает сцепление.