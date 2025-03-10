Кухня – это пространство, где постоянно что-то происходит. Здесь мы готовим пищу самыми разнообразными способами: варим, жарим, тушим. Соответственно в этой комнате часто меняется уровень температуры и влажности. Кухня – это место в квартире, которое без преувеличения подвергается наибольшей нагрузке. Именно поэтому важно, чтобы все ее составляющие были изготовлены из надежных и устойчивых материалов. Прежде всего, речь идет о фасадах – лицевую часть кухни, к которой могут крепиться ручки, передает 24 Канал.

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Какую кухню выбрать – из ДСП или МДФ

Самыми популярными материалами для кухонных фасадов являются ДСП (древесностружечная плита) и МДФ (мелкодисперсная фракция). Оба материала имеют свои "плюсы" и "минусы".

Кухонные фасады и корпус из ДСП / Фото из открытых источников

ДСП является бюджетным материалом, который изготавливается из древесных стружек, склеенных специальными смолами. Среди основных преимуществ ДСП:

Низкая цена – это один из самых доступных материалов для кухонь.

Большой выбор покрытий – возможность выбора ламинированных или шпонированных фасадов в различных цветах и фактурах.

Устойчивость к механическим повреждениям – хорошо выдерживает удары и царапины.

Однако ДСП имеет и недостатки. Прежде всего, это чувствительность к влаге – при повреждении защитного слоя материал может набухнуть. Поверхность плиты имеет некоторые неровности, что не позволяет ее красить. Поэтому доступны только ламинация или покрытие пластиком. Также структура материала не позволяет наносить на поверхность узоры. Изделия из этих плит имеют простую прямоугольную форму. При высоких показателях влажности в помещении ДСП может деформироваться.

По сравнению с МДФ ДСП быстрее теряет свой вид и может расслаиваться со временем.

Также часто вопросы вызывает экологичность ДСП. Для их изготовления применяют синтетические формальдегидные смолы, поэтому некоторые виды ДСП могут выделять формальдегид при использовании. Впрочем, плиты высокого качества не несут угрозы для здоровья.

Кухня с фасадами МДФ / Фото из открытых источников

МДФ – это плита средней плотности, изготовленная из мелкодисперсной древесной фракции, которая склеивается под высоким давлением и температурой с помощью специальных смол.

Преимущества этого материала:

Устойчивость к влаге – менее восприимчив к воздействию воды по сравнению с ДСП. Можно использовать в условиях повышенной влажности (до 80%)

Долговечность – имеет лучшую плотность и прочность, что увеличивает срок службы мебели.

Эстетический вид – фасады из МДФ могут быть гладкими, глянцевыми или даже фрезерованными, что придает интерьеру изысканности. ДСП зато фрезерованию не поддается.

Справка: Фрезеровка – процесс обработки материала (дерева, металла, пластика) с помощью фрезы – специального режущего инструмента. Используется для создания декоративных рельефных узоров, выемок, желобков или объемных элементов на поверхности МДФ.

Экологичность – меньше вредных примесей в составе.

К недостаткам МДФ можно причислить более высокую цену, стоимость таких кухонь значительно превышает ДСП-аналог. Также МДФ чувствительна к механическим повреждениям – легче царапается, чем ДСП.

Вывод

Если ваш бюджет ограничен и вы ищете практичный вариант – ДСП станет хорошим решением. Однако, если приоритет – долговечность, красота и экологичность, стоит инвестировать в кухню из МДФ. Оптимальным вариантом может стать комбинация этих материалов: корпуса из ДСП, а фасады из МДФ. Выбирая кухню, учитывайте свои финансовые возможности, стиль интерьера и желаемый срок эксплуатации мебели. Тогда ваша кухня станет не только функциональной, но и долговечной и стильной.