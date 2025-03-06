Дизайнеры интерьера рассказали, каких фасадов стоит избегать, если вы хотите, чтобы кухня оставалась актуальной на протяжении многих лет. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Livingetc.

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Глянцевые фасады

Во время ремонта часто возникает вопрос, какие фасады для кухни выбрать – глянцевые или матовые. Хотя оба варианта имеют свои преимущества, но дизайнеры призывают избегать глянцевых фасадов.

Это не обязательно старомодно, но это образ, которому не хватает тепла и текстуры,

– сказал дизайнер интерьера Эндрю Гриффитс.

Он считает, что лучшим вариантом будут матовые, сатиновые или натуральные деревянные фасады. Такое покрытие придаст пространству утонченности и никогда не потеряет своей актуальности.



Дизайн матовой кухни / Фото Бет Дэвис

Холодные цвета

Холодные оттенки могут иметь удачный вид в интерьере различных комнат, но не на кухне. Гриффитс считает, что кухня требует более теплых и мягких цветов, поскольку это особое пространство, в котором люди проводят много времени. Можно выбрать один или даже несколько теплых или насыщенных цветов.

Громоздкие шкафы с большим количеством деталей

Слишком большие шкафы с большим количеством изысканных деталей также сделать кухню загроможденной и устаревшей. Вместо этого лучше выбирать чистые линии и легкие материалы, которые отражают свет и создают ощущение открытости.



Дизайн светлой кухни / Фото French + Tye

Кроме того, не стоит забывать, что кухня должна быть функциональной, а материалы, из которых она выполнена – долговечными.