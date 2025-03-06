Дизайнери інтер'єру розповіли, яких фасадів варто уникати, якщо ви хочете, щоб кухня залишалася актуальною упродовж багатьох років. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.

До теми 4 "застарілих" тенденції дизайну кухні, які знову повертаються в моду

Глянцеві фасади

Під час ремонту часто виникає питання, які фасади для кухні обрати – глянцеві чи матові. Хоч обидва варіанти мають свої переваги, та дизайнери закликають уникати глянцевих фасадів.

Це не обов'язково старомодно, але це образ, якому бракує тепла та текстури,

– сказав дизайнер інтер'єру Ендрю Гріффітс.

Він вважає, що кращим варіантом будуть матові, сатинові або натуральні дерев'яні фасади. Таке покриття додасть простору витонченості і ніколи не втратить своєї актуальності.



Дизайн матової кухні / Фото Бет Девіс

Холодні кольори

Холодні відтінки можуть мати вдалий вигляд в інтер'єрі різних кімнат, але не на кухні. Гріффітс вважає, що кухня потребує тепліших і м'якших кольорів, оскільки це особливий простір, в якому люди проводять багато часу. Можна обрати один чи навіть декілька теплих або насичених кольорів.

Громіздкі шафи з великою кількістю деталей

Надто великі шафи з великою кількістю вишуканих деталей також зробити кухню захаращеною та застарілою. Замість цього краще обирати чисті лінії та легші матеріали, які відбивають світло та створюють відчуття відкритості.



Дизайн світлої кухні / Фото French + Tye

Крім того, варто не забувати, що кухня повинна бути функціональною, а матеріали, з яких вона виконана – довговічними.