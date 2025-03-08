На фото, опубликованном певицей в Instagram, можно увидеть большой подвесной светильник в стиле середины века расположен в центре комнаты между большими окнами и белым потолком. Он гармонично сочетается с серыми столешницами и белыми барными стульями, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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В чем особенность освещения на кухне Арианы Гранде

Какое освещение на кухне у Гранде: смотрите фото

Несмотря на то, что современные тренды тяготеют к встроенному освещению, выбор Арианы – это мощный аргумент в пользу возвращения выразительных подвесных светильников в зоны столовой.

Одна из причин, почему светильник на кухне Гранде имеет эффектный вид, заключается в том, что он придает пространству интересную визуальную форму.

"Сочетание уже имеющегося освещения с мягкими феминными линиями помогает создать интерьер, полон очарования и характера. Округлые края привлекают внимание и придают пространству элегантности", – объясняет эксперт по дизайну интерьеров Джорджия Меткалф.

Эта тенденция в освещении также соответствует общему направлению в интерьерном дизайне – использованию органических материалов.

Светильник Арианы Гранде изготовлен из льна, но можно использовать и другие матовые материалы, например, бумагу.

Чтобы повторить этот тренд в своей кухне, выбирайте светильник, форма которого контрастирует с остальным интерьером. Например, в кухне Арианы вся мебель имеет округлые формы, поэтому она остановилась на светильнике с четкими геометрическими линиями, чтобы создать эффектный акцент. Важно также правильно определить его местоположение. В доме Арианы светильник отлично смотрится над обеденным столом.