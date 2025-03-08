На фото, опублікованому співачкою в Instagram, можна побачити великий підвісний світильник у стилі середини століття розташований у центрі кімнати між великими вікнами та білою стелею. Він гармонійно поєднується з сірими стільницями та білими барними стільцями, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У чому особливість освітлення на кухні Аріани Гранде

Яке освітлення на кухні у Гранде: дивіться фото

Незважаючи на те, що сучасні тренди тяжіють до вбудованого освітлення, вибір Аріани – це потужний аргумент на користь повернення виразних підвісних світильників у зони їдальні.

Одна з причин, чому світильник на кухні Гранде має ефектний вигляд, полягає в тому, що він додає простору цікаву візуальну форму.

"Поєднання вже наявного освітлення з м'якими фемінними лініями допомагає створити інтер'єр, сповнений чарівності та характеру. Округлі краї привертають увагу та надають простору елегантності", – пояснює експертка з дизайну інтер'єрів Джорджія Меткалф.

Ця тенденція в освітленні також відповідає загальному напрямку в інтер'єрному дизайні – використанню органічних матеріалів.

Світильник Аріани Гранде виготовлений з льону, але можна використовувати й інші матові матеріали, наприклад, папір.

Щоб повторити цей тренд у своїй кухні, обирайте світильник, форма якого контрастує з рештою інтер'єру. Наприклад, у кухні Аріани всі меблі мають округлі форми, тому вона зупинилася на світильнику з чіткішими геометричними лініями, щоб створити ефектний акцент. Важливо також правильно визначити його місце розташування. У будинку Аріани світильник має чудовий вигляд над обіднім столом.