Испортят вид спальни и удешевят ее: какие покрывала не стоит покупать

Выбор подходящих аксессуаров для спальни имеет важное значение для повышения комфорта и эстетики вашего пространства. Одним из вариантов, который добавит уюта в комнату, являются покрывала.

Однако есть такие покрывала, которые могут не только портить вид помещения, но и удешевлять его. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @blink.design.

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Выбор идеального покрывала – это важный этап, который определит не только комфорт вашего сна, но также и стиль вашей спальни. Лучше забыть о некоторых видах покрывал, чтобы не испортить вид комнаты.

Не стоит покупать покрывала с яркими принтами, изображениями животных или больших цветов. Кроме того, что они притягивают к себе слишком много внимания, они также не добавляют стиля в интерьер, а наоборот – портят его.

Такого типа покрывала могут испортить даже самый современный интерьер.

Лучше выбирать более спокойные цвета для покрывала под стилистику интерьера в вашей спальне. Однако если вы все же хотите сделать акцент, то можно выбрать покрывала с добавлением абстрактных узоров в небольшом количестве.



Покрывало с абстрактными узорами / Фото Unsplash (Spacejoy)

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Важную роль играет и материал, из которого сделано покрывало, поэтому на это тоже стоит обратить внимание. Например, атласные ткани точно удешевят интерьер. Они имеют искусственный и несовременный вид.

Уже долгое время в тренде – натуральность. Поэтому лучше отдать предпочтение сатину, поплину или бязи. Эти натуральные ткани хорошо пропускают воздух и не накапливают пыль, к тому же они не электризуются.