Одни непрактичны, другие – портят вид: 5 цветов полотенец, которых следует избегать в ванной комнате

Хорошо спроектированная ванная комната может создать чрезвычайно атмосферный интерьер. Однако даже мельчайшие детали, такие как выбор полотенец, могут существенно повлиять на общую эстетику пространства.

В частности, есть определенные цвета полотенец, которых лучше избегать в ванных комнатах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

Смотрите также Сразу увеличат пространство: 5 цветов, которые делают маленькие ванные комнаты больше

Ярко-белые

Это вневременной вариант для ванных комнат, который считают вечно трендовым. Дизайне интерьера Хулио Арко рассказал, что все считают такой цвет полотенец универсальным. Однако их довольно трудно стирать и хранить всегда чистыми.

Также у некоторых людей белые полотенца ассоциируются со стерильной атмосферой, как в больнице. Это может испортить успокаивающую атмосферу.



Ярко-белые полотенца лучше не выбирать для ванной комнаты / Фото Unsplash (Lukas Schroeder)

Желтые

Если вы не хотите создать красочный дизайн, который будет помогать вам проснуться утром, тогда следует избегать желтых цветов. Желтый заряжает энергией, даже если его добавить в пастель. Но лучше такой тон не выбирать для основной ванной комнаты, где все захотят расслабиться.

Красный

Добавлять красный цвет в дизайн трудно. С точки зрения психологии цвета это один из самых стрессовых цветов.

Красные полотенца могут утяжелить пространство и отвлечь внимание от других интересных вещей и элементов. Чтобы сохранить успокаивающую атмосферу, лучше использовать приглушенные оттенки, например, нежно розовые.



Полотенца в красном цвете не стоит покупать для ванной комнаты / Фото Unsplash (Marcel Kovačič)

Черный и разноцветные полотенца

Добавление черных акцентов в ванную комнату может помочь сделать комнату более изысканной, особенно в матовой отделке, но черные или темные полотенца могут переполнять ванную или создавать мрачное настроение, говорит Лорен Брантли, дизайнер интерьера.

Разноцветные полотенца с яркими или отвлекающими узорами – еще одна цветовая гамма, которой следует избегать. Полотенца с двумя или более яркими оттенками, например оранжевый, красный и желтый, например, лучше не выбирать.