Зокрема, є певні кольори рушників, яких краще уникати у ванних кімнатах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Homes and gardens.

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Яскраво-білі

Це позачасовий варіант для ванних кімнат, який вважають вічно трендовим. Дизайне інтер'єру Хуліо Арко розповів, що усі вважають такий колір рушників універсальним. Проте їх доволі важко прати й зберігати завжди чистими.

Також в деяких людей білі рушники асоціюються зі стерильною атмосферою, наче в лікарні. Це може зіпсувати заспокійливу атмосферу.



Яскраво-білі рушники краще не вибирати для ванної кімнати / Фото Unsplash (Lukas Schroeder)

Жовті

Якщо ви не хочете створити барвистий дизайн, який допомагатиме вам прокинутися вранці, тоді слід уникати жовтих кольорів. Жовтий заряджає енергією, навіть якщо його додати в пастель. Але краще такий тон не обирати для основної ванної кімнати, де всі захочуть розслабитися.

Червоний

Додавати червоний колір у дизайн важко. З точки зору психології кольору це один із найбільш стресових кольорів.

Червоні рушники можуть обтяжити простір і відвернути увагу від інших цікавіших речей і елементів. Щоб зберегти заспокійливу атмосферу, краще використовувати приглушені відтінки, наприклад, ніжно рожеві.



Рушники в червоному кольорі не варто купувати для ванної кімнати / Фото Unsplash (Marcel Kovačič)

Чорний і різнобарвні рушники

Додавання чорних акцентів до ванної кімнати може допомогти зробити кімнату більш вишуканою, особливо в матовій обробці, але чорні або темні рушники можуть переповнювати ванну або створювати похмурий настрій, каже Лорен Брантлі, дизайнер інтер’єру.

Різноколірні рушники з яскравими або відволікаючими візерунками – ще одна колірна гама, якої слід уникати. Рушники з двома або більше яскравими відтінками, як-от помаранчевий, червоний і жовтий, наприклад, краще не обирати.