Уже не трендовые: 3 цвета постельного белья, которые выходят из моды в 2025 году

Выбор постельного белья значительно влияет на общий вид спальни. Кроме цвета стен, доминирующим оттенком комнаты, вероятно, будет цвет постельного белья, которым застелена ваша кровать.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Цвета постельного белья, которые выходят из моды

Темно-серый

В свое время значительной популярностью пользовались темно-угольно-серые комплекты постельного белья, однако сейчас это отходит в прошлое.

Когда-то любимое за свою минималистическую привлекательность, монохромное серое постельное белье теперь выглядит однотонным и "эмоционально плоским",

– объясняет дизайнер Нина Лихтенштейн.

Этот тип постельного белья не придает характера и тепла, которые люди ищут в своем жилом пространстве.

Обычный белый

Обычно белое постельное белье считают долговечным вариантом. Однако, если рассматривать тренды для спален 2025 года, однотонные белые простыни могут оказаться не самым модным выбором.

Специалисты утверждают, что хотя белые простыни традиционно считаются вневременными, в 2025 году они могут казаться несколько стерильными, особенно в сочетании с более яркими или выразительными одеялами.



Белые оттенки выходят из моды / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Холодные пастельные тона

В 2025 году дизайнеры все чаще отказываются от холодных, ненасыщенных оттенков. По словам специалистов, такие оттенки, как чрезмерно холодный бледно-голубой и сахарный розовый, становятся менее популярными.