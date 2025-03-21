Безвкусица или интересное решение: стоит ли красить потолок в красный цвет

Потолки занимают весомое место в любом интерьере. Многие домовладельцы, делая ремонт, задумываются над тем, стоит ли красить потолок в непривычный цвет, например красный.

Хозяева волнуются, будет это стильным решением, или скорее проявлением безвкусицы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на housedigest.

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Стоит ли выбирать красный цвет для потолка

Красный – это именно тот яркий цвет, который нужен вашему дому, чтобы действительно "сиять". Следует понимать, что важную роль играют именно оттенки красного, ведь они могут быть как приглушенными, так и очень насыщенным, что может создавать совершенно разную атмосферу в комнате.

Даже если вы намерены сделать "большое заявление", вы все равно захотите, чтобы ваш красный потолок был в балансе с остальным пространством.

В то время как темный, смелый красный, как бордовый, был бы красивым в просторной столовой, обставленной изысканной мебелью из красного дерева, одновременно он был бы неуклюжим в крошечной белой ванной комнате.



Красный потолок должен балансировать с другими предметами в комнате / Фото Unsplash

Заметьте, что квадратные метры имеют большое значение при введении ярких цветов, поскольку большинство людей точно не пытаются сделать свое пространство меньше.

Обычно светлые цвета создают иллюзию большей площади, тогда как темные цвета, так сказать, "подтягивают вещи". Поэтому, если вы имеете дело с маленьким пространством, лучше придерживайтесь бледно-румяных оттенков.