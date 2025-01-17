Рифленая плитка: дизайнеры объяснили, почему это идеальный выбор для кухонного фартука

В 2025 году дизайнеры советуют использовать для кухонного фартука рифленые плитки. Одной из самых привлекательных черт является их способность сочетать разные стили.

Независимо от того, или ваш дом имеет современный, переходный или даже немного классический стиль, рельсовые плитки подойдут для любого из них, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and Gardens.

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В чем особенность плиток с рифленой поверхностью

Реечные плитки имеют горизонтальные или вертикальные канавки, что добавляют текстуру и глубину пространства. Иногда их называют плитками с рифленой поверхностью. Линейные выступы создают полосатый вид, который может создавать 3D эффект в зависимости от способа укладки и применения.

Реечные плитки – отличный выбор для кухонного фартука / Фото Pinterest

Современные тренды в дизайне ориентированы на сочетание стиля и содержания, и реечные плитки прекрасно подходят под эту концепцию.

Чтобы определить, какой материал лучше всего подходит для рифленых плиток или для сочетания с ними, обратите внимание на такие варианты, которые подчеркивают уникальную красоту их рифленой структуры.

Лучшим выбором может стать мрамор с прожилками и известняк, дерево, фарфор и керамика.

Дизайнеры отмечают, что вертикально уложенные рельсовые плитки станут настоящим украшением пространства, если их продолжить до самых шкафов. Для имеющихся архитектурных элементов, таких как окна или шкафы, рекомендуется использовать полочку для плавного перехода.

Обратите внимание! Вертикальные плитки сделают пространство выше, а горизонтально уложенные – шире.

Эксперты также советуют использовать рифленые плитки с нейтральными цветами и комбинировать с плоскими плитками.