Дизайнеры рассказали, что стоит учесть во время ремонта, чтобы ваша кухня всегда вам нравилась

Домовладельцы всегда стараются сделать уютный и стильный ремонт кухни. А это процесс не из дешевых, поэтому большинство хочет сделать такой, чтобы он был на долгие годы.

Дизайнеры говорят, что стоит правильно подобрать освещение с самого начала, и дизайн вашей кухни выдержит испытание временем. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Роль освещения на кухне

Дизайнер Мари Флэниган рассказала, что вещь, на которой следует сфокусироваться, чтобы вам нравилась ваша кухня в течение долгих лет, – освещение.

Хотя обычно домовладельцы сосредотачиваются на цветовой гамме, выборе столешниц и дизайне шкафов, освещение играет одну из главных ролей в процессе проектирования кухни. Оно существенно влияет на восприятие цветов в пространстве и на атмосферу для различных целей использования.

При проектировании кухни решающим фактором является обдуманный выбор освещения. Я всегда рекомендую сочетать различные типы света, чтобы поддержать все: от приготовления пищи до тихих вечеров, проведенных с семьей,

– цитирует издание Мари Фланиган.



Освещение на кухне играет важное значение / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Освещение может "подарить" кухне характер, добавляя ей тепла, текстуры и визуального ритма. Продуманно размещенные бра или подвесные светильники могут значительно улучшить атмосферу пространства, превратив его в привлекательную и уютную среду.

Чтобы достичь гармоничной схемы освещения, важно использовать различные типы освещения – потолочные светильники, рабочее освещение и мягкие, рассеянные варианты – таким образом создавая слои, которые усиливают тепло и уют на кухне.