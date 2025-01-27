Рифленые кухонные шкафы: почему они стали модными и какова их особенность

Нынешние кухонные тенденции отражают растущую склонность к включению интересных и многослойных элементов дизайна в пространство. Они сочетают индивидуальность и интересную текстуру, поэтому понятно, почему рифленые кухонные шкафы стали популярными.

Эксперты объяснили, в чем заключается привлекательность рифленых кухонных шкафов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homesandgardens.

Смотрите также Выглядят хорошо, но непрактичны: 4 кухонных тренда, которых лучше избегать

Рифленые кухонные шкафы

Многие хозяева хотят создать дизайн кухни, чтобы он был вневременным. Однако такой стиль кухни не означает, что нужно избегать более уникальных деталей, например, таких как рифленые шкафы.

Шкафы с рифлением привносят интересный визуальный элемент в дизайн кухни. Независимо от того, изготовлены они из стекла, камня или дерева, рифленая отделка излучает изысканную элегантность, достигая вневременной эстетики и предлагая современную архитектурную преимущество, отмечают специалисты.

Современные кухни, как правило, достаточно простые, поэтому введение рифленых участков в дизайн кухни – это простой способ добавить характера и интереса без необходимости вводить четкий "узор", который может легко устареть со временем,

– говорит Виктория Спенсер-Ивз из Veves Interior Design.

Часто хозяева домов думают, как можно добавить рифленые шкафы на кухне. Так, эксперты по дизайну также поделились своими любимыми методами.

Одним из способов является – сочетание рифленых шкафов с более простыми фасонами того же цвета. Хотя дизайнеры часто говорят, что двухцветные кухонные шкафы – это отличный способ добавить интереса к вашему пространству, тот же эффект можно создать, используя два стиля шкафов, но с применением одного единственного цвета.



Рифленые шкафы на кухне / Фото Victoria Spencer-Eves of VEVES Design/Mikey Reed Photography

Еще одним способом является – добавить в кухню рифленые деревянные шкафы. Деревянные кухни сейчас "возрождаются", а рифленые шкафы – это более "игривый" взгляд на классический стиль кухни.

Так, этот дизайн добавляет пространству более текстурного ощущения.



Рифленые деревянные шкафы / Фото Ledbury Studio

Также можно добавить выразительный акцент с помощью рифления. Если вы не уверены, стоит ли использовать рифленую отделку во всей схеме кухни, вы можете предпочесть вместо этого создать акцентную деталь. Это может быть один высокий шкаф, отдельная часть или кухонный остров. Добавление акцента, а не полная серия рифленых шкафов помогает создать фокусный центр и может показаться немного более универсальным.



Можно добавить выразительный акцент на кухне с помощью рифления / Фото HØLTE