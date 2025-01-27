Експерти пояснили, в чому полягає привабливість рифлених кухонних шаф. Про це пише 24 Канал з посиланням на homesandgardens.

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Рифлені кухонні шафи

Багато господарів хочуть створити дизайн кухні, щоб він був позачасовим. Однак такий стиль кухні не означає, що потрібно уникати більш унікальних деталей, наприклад, таких як рифлені шафи.

Шафи з рифленнями привносять цікавий візуальний елемент у дизайн кухні. Незалежно від того, виготовлені вони зі скла, каменю чи дерева, рифлена обробка випромінює вишукану елегантність, досягаючи позачасової естетики та пропонуючи сучасну архітектурну перевагу, зазначають фахівці.

Сучасні кухні, як правило, досить прості, тому введення рифлених ділянок у дизайн кухні – це простий спосіб додати характеру та інтересу без необхідності вводити чіткий "візерунок", який може легко застаріти з часом,

– каже Вікторія Спенсер-Івз з Veves Interior Design.

Часто господарі будинків думають, як можна додати рифлені шафи на кухні. Так, експерти з дизайну також поділилися своїми улюбленими методами.

Одним із способів є – поєднання рифлених шаф з більш простими фасонами того ж кольору. Хоча дизайнери часто кажуть, що двоколірні кухонні шафи – це чудовий спосіб додати інтересу до вашого простору, той самий ефект можна створити, використовуючи два стилі шаф, але із застосування одного єдиного кольору.



Рифлені шафи на кухні / Фото Victoria Spencer-Eves of VEVES Design/Mikey Reed Photography

Ще одним способом є – додати до кухні рифлені дерев'яні шафи. Дерев'яні кухні зараз "відроджуються", а рифлені шафи – це більш "грайливий" погляд на класичний стиль кухні.

Так, цей дизайн додає простору більш текстурного відчуття.



Рифлені дерев'яні шафи / Фото Ledbury Studio

Також можна додати виразний акцент за допомогою рифлення. Якщо ви не впевнені, чи варто використовувати рифлене оздоблення у всій схемі кухні, ви можете віддати перевагу замість цього створити акцентну деталь. Це може бути одна висока шафа, окрема частина або кухонний острів. Додавання акценту, а не повна серія рифлених шаф допомагає створити фокусний центр і може здатися трохи більш універсальним.



Можна додати виразний акцент на кухні за допомогою рифлення / Фото HØLTE