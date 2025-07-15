Как сохранить прохладу в доме во время жары: бюджетный и эффективный лайфхак

В летние месяцы, когда температура воздуха просто зашкаливает, домовладельцы пытаются любым способом защитить дом от жары. Одним из действенных методов является использование ролетов.

Пользовательница тиктока @m_bruieva поделилась, как она сделала ролеты на окна из обычного пляжного коврика, пишет 24 Канал.

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Как сделать ролеты из пляжного коврика?

Роль жалюзи или ролетов в повседневной жизни трудно недооценить, ведь летом они очень "спасают" от солнца.

На сегодня выбор оконных аксессуаров для дома чрезвычайно разнообразен, поэтому иногда очень трудно выбрать именно то, что и нравится, и одновременно подходит к интерьеру. Однако многим не нравится, как выглядят ролеты, жалюзи и т.д., поэтому на постоянной основе не устанавливают их на окнах.

Этим поделилась пользовательница тиктока @m_bruieva и показала, как она затеняет окна "ролетами" из пляжных ковриков.

Для этого она приобрела в магазине обычный пляжный коврик. Также она отметила, что стоит купить крючочки, на которые можно будет прикрепить этот коврик.