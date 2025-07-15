Користувачка тіктоку @m_bruieva поділилася, як вона зробила ролети на вікна із звичайного пляжного килимка, пише 24 Канал.

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Як зробити ролети із пляжного килимка?

Роль жалюзі чи ролетів в повсякденному житті важко недооцінити, адже влітку вони дуже "рятують" від сонця.

На сьогодні вибір віконних аксесуарів для будинку надзвичайно різноманітний, тож іноді дуже важко вибрати саме те, що і подобається, і водночас пасує до інтер'єру. Однак багатьом не до вподоби, який мають вигляд ролети, жалюзі тощо, тому на постійній основі не встановлюють їх на вікнах.

Цим поділилася користувачка тіктоку @m_bruieva і показала, як вона затіняє вікна "ролетами" із пляжних килимків.

Для цього вона придбала в магазині звичайний пляжний килимок. Також вона зазначила, що варто купити гачечки, на які можна буде прикріпити цей килимок.