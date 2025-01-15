Одни перехватывают дух, а другие кажутся причудливыми: какие есть самые странные дизайны интерьеров в мире

Уникальные и нестандартные проекты домов действительно умеют удивлять. Так, разнообразные архитектурные стили и интересные элементы способствуют эстетической привлекательности этих помещений, усиливая их общий шарм.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание hemag. Там собрали коллекцию креативных и необычных дизайнов интерьера в мире.

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Библиотека в потолке

Создание домашней библиотеки – заветное желание многих людей, но традиционный дизайн, который часто характеризуется деревянными панелями и коричневыми тонами, может нравиться не всем.

Чтобы успешно интегрировать домашнюю библиотеку в современное жилье, необходимы инновационные подходы. Поэтому, есть такой вариант как библиотека на потолке.

В издании не указали, кто продумал этот дизайн, но он беспрекословно поражает своим видом.



Библиотека в потолке / Фото с сайта hemag

Игровая комната "домик на дереве"

Многие люди хотели бы обустроить в своем доме скрытую комнату. В частности, это создает интересную среду для детей.

Этот домик на дереве оборудован веревочным мостиком, сеткой, по которой можно лазить, и системой блоков, предназначенной для того, чтобы дети могли переносить свои игрушки на верхний уровень. Небольшие дверцы открывают доступ к главной игровой комнате на первом этаже, а скрытые двери ведут на верхний уровень. В конструкции предусмотрены небольшие окна, чтобы дети могли смотреть наружу. На верхний уровень можно подняться по деревянной лестнице или более сложным путем, используя альпинистскую сетку.



Игровая комната "домик на дереве" / Фото с сайта hemag

Стеклянный пол и открытая шахта под ванной

Гвадалахарская студия Hernandez Silva Arquitectos разработала интерьер пентхауса, расположенного на вершине мексиканского колониального здания 70-х годов в Гвадалахаре, Халиско, Мексика. Его ванная комната со стеклянным полом, расположена над шахтой лифта, что не используется, на высоте 15 этажей. Она стала настоящей интернет-сенсацией. Такой интерьер заставляет затаить дыхание.



Стеклянный пол под ванной / Фото с сайта hemag

Ванная-гамак

Представьте, как вы смакуете чашку кофе или смузи, или, возможно, читаете хорошую книгу, расслабляясь в гамаке. А теперь представьте, что гамак наполнен теплой водой с пузырьками или любимыми солями для ванны.

Так, креативную ванну-гамак, создали основатели Splinter Works Майлз Гартвелл и Мэтт Визингтон.

У самой ванны используется стоячий кран на полу, чтобы наполнить ее, а когда вы закончите принимать ванну, вода выпускается через клапан в ее основе и полностью отводится через дренаж, расположенный прямо под полом.



Ванна-гамак / Фото с сайта hemag

Книжный шкаф-лестница

Несколько уникальных конструкций позволяют максимально использовать тесное пространство под лестницей. Так, в самой лестнице есть место, где можно спрятать книги. Каждый уровень может скрыть несколько книг.

Эти креативные, инновационные особенности позволяют создать хорошую книжную коллекцию и использовать для этого необычные места.



Книжный шкаф-лестница / Фото с сайта hemag