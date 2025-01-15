Про це пише 24 Канал з посиланням на видання hemag. Там зібрали колекцію креативних і незвичайних дизайнів інтер'єру у світі.

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Бібліотека в стелі

Створення домашньої бібліотеки – заповітне бажання багатьох людей, але традиційний дизайн, який часто характеризується дерев'яними панелями та коричневими тонами, може подобатися не всім.

Щоб успішно інтегрувати домашню бібліотеку в сучасне житло, необхідні інноваційні підходи. Відтак, є такий варіант як бібліотека на стелі.

У виданні не вказали, хто продумав цей дизайн, але він беззаперечно вражає своїм виглядом.



Бібліотека в стелі / Фото з сайту hemag

Ігрова кімната "будиночок на дереві"

Багато людей хотіли би облаштувати у своєму помешканні приховану кімнату. Зокрема, це створює цікаве середовище для дітей.

Цей будиночок на дереві обладнаний мотузковим містком, сіткою, по якій можна лазити, та системою блоків, призначеною для того, щоб діти могли переносити свої іграшки на верхній рівень. Невеликі дверцята відкривають доступ до головної ігрової кімнати на першому поверсі, а приховані двері ведуть на верхній рівень. У конструкції передбачені невеликі вікна, щоб діти могли дивитися назовні. На верхній рівень можна піднятися дерев'яною драбиною або більш складним шляхом, використовуючи альпіністську сітку.



Ігрова кімната "будиночок на дереві" / Фото з сайту hemag

Скляна підлога та відкрита шахта під ванною

Гвадалахарська студія Hernandez Silva Arquitectos розробила інтер’єр пентхауса, що розташований на вершині мексиканської колоніальної будівлі 70-х років у Гвадалахарі, Халіско, Мексика. Його ванна кімната зі скляною підлогою, розташована над шахтою ліфта, що не використовується, на висоті 15 поверхів. Вона стала справжньою інтернет-сенсацією. Такий інтерʼєр змушує затамувати подих.



Скляна підлога під ванною / Фото з сайту hemag

Ванна-гамак

Уявіть, як ви смакуєте чашку кави або смузі, або, можливо, читаєте хорошу книгу, розслабляючись у гамаку. А тепер уявіть, що гамак наповнений теплою водою з бульбашками або улюбленими солями для ванни.

Так, креативну ванну-гамак, створили засновники Splinter Works Майлз Гартвелл і Метт Візінґтон.

Біля самої ванни використовується стоячий кран на підлозі, щоб наповнити її, а коли ви закінчите приймати ванну, вода випускається через клапан у її основі та повністю відводиться через дренаж, розташований прямо під підлогою.



Ванна-гамак / Фото з сайту hemag

Книжкова шафа-сходи

Кілька унікальних конструкцій дозволяють максимально використати тісний простір під сходами. Так, в самих сходах є місце, де можна сховати книги. Кожен рівень може приховати кілька книг.

Ці креативні, інноваційні особливості дозволяють створити хорошу книжкову колекцію та використати для цього незвичні місця.



Книжкова шафа-сходи / Фото з сайту hemag