Создаст баланс эстетики и комфорта: как сделать белую кухню уютной

Белая кухня, бесспорно, имеет вневременной шарм, характеризуется чистой и лаконичной эстетикой, которая остается актуальной даже когда меняются дизайнерские тенденции. Однако такие пространства иногда могут казаться "холодными", которым не хватает ощущения тепла и домашнего уюта.

Однако это не означает, что нужно отказываться от концепции белой кухни. С помощью нескольких продуманных дополнений можно наполнить кухню теплом и уютом и повысив ее общую привлекательность, пишет 24 Канал со ссылкой на homesandgardens.

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Ввести деревянный декор. Легкий способ, чтобы добавить теплые материалы в пространство, можно с помощью декора.

Специалисты говорят, что "способ сделать белую кухню теплее и уютнее – это добавить базовые элементы, которые включают дерево, а затем многослойный декор, чтобы придать пространству больше характера".

Если у вас есть белая кухня, вы можете добавить такие элементы, как деревянные разделочные доски или картины с деревянными рамками. Даже антикварные чаши, декоративные предметы или свечи могут быть простым способом создать более теплый вид.

Добавьте тепла завершающими штрихами. Белую кухню можно сделать теплее с помощью освещения или фурнитуры. Кроме этого, текстиль – это также простой способ добавить тепла полностью белой кухне, подумайте о том, чтобы добавить римские шторы к окнам или коврик с узором на пол.

Если вы готовы добавлять более яркие оттенки на нейтральную кухню, едва заметные вкрапления неожиданных цветов могут сделать пространство теплее, а правильная текстура придаст ей уютной привлекательности.



Добавить тепла белой кухне могут даже небольшие элементы / Фото Unsplash (roam in color)

"Добавление ярких цветов и текстур – отличный способ сделать белую кухню теплее и уютнее. Настенное искусство, отделка окон, кухонные полотенца и посуда - все это сферы, где вы можете экспериментировать, добавляя тепла и индивидуальности", – говорят специалисты.

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Рассмотрите более теплый оттенок белого. Чтобы сделать белую кухню теплой и уютной, не всегда нужно добавлять разные цвета и материалы. Иногда все зависит от оттенка белого, который вы выберете.

Пусть освещение занимает центральное место. Не стоит забывать о важности кухонного освещения. Кроме функциональности, оно существенно влияет на обстановку и общую атмосферу пространства. Поэтому выбор правильного освещения имеет важное значение для создания теплой и уютной среды.