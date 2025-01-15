Другими словами, не спешите списывать со счетов кухонные лампы как тенденцию, что может скоро пройти, ведь ожидается, что эта уютная деталь дизайна будет популярной и в дальнейшем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на marthastewart.

Смотрите также Эти 5 вещей на кухне облегчат вашу жизнь

Стоит ли ставить лампу в кухне

Челси Браун, дизайнер интерьеров, говорит, что настольная лампа может и должна быть декоративным элементом вашей кухни. По словам специалиста, они не только создают мягкое освещение в вашем пространстве, но и создают ощущение уюта и органичности.

Важно также понимать, как выбрать лампу для кухни. Дизайнеры интерьера дали советы по выбору идеальной настольной лампы для этого помещения. Есть несколько важных компонентов, которые стоит учесть.

Выберите прочное основание. Говоря о подставках, выбирайте лампу с прочной основой, которая с меньшей вероятностью опрокинется во время неизбежного кухонного хаоса. Придерживайтесь классической формы тыквы или столба, объясняет Эвери Кокс, дизайнер интерьера.

"Они прочные и весомые, не опрокинутся и не потеряются в деталях кухни", - говорит она.

Говоря о подставках, выбирайте лампу с прочной основой, которая с меньшей вероятностью опрокинется во время неизбежного кухонного хаоса. Придерживайтесь классической формы тыквы или столба, объясняет Эвери Кокс, дизайнер интерьера. "Они прочные и весомые, не опрокинутся и не потеряются в деталях кухни", - говорит она. Ищите материалы, которые легко моются . На кухне часто случаются разливы и пятна, поэтому желательно выбирать материалы, которые можно вытирать и легко чистить. Такие материалы, как керамика, стекло и камень, рекомендуются из-за легкости в уходе.

. На кухне часто случаются разливы и пятна, поэтому желательно выбирать материалы, которые можно вытирать и легко чистить. Такие материалы, как керамика, стекло и камень, рекомендуются из-за легкости в уходе. Учтите масштаб. Лучше избегать любых слишком маленьких ламп, поскольку они, как правило, теряются среди больших приборов на ваших столешницах, говорит Кокс. Лампа должна быть достаточно высокой, чтобы проливать свет на поверхность столешницы и позволять размещение предметов под плафоном, если это необходимо.



Лампа на кухне может быть правильным решением / Фото: Max Attenborough / Courtesy of Pooky.com

Как стилизовать кухонную лампу

Выбрав идеальный кухонный светильник, придерживайтесь этих советов по стилю, чтобы лучше вписать его в свое пространство.