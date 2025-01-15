Іншими словами, не поспішайте списувати з рахунків кухонні лампи як тенденцію, що може скоро пройти, адже очікується, що ця затишна деталь дизайну буде популярною і надалі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на marthastewart.

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Чи варто ставити лампу в кухні

Челсі Браун, дизайнер інтер'єрів, каже, що настільна лампа може і повинна бути декоративним елементом вашої кухні. За словами фахівця, вони не лише створюють м’якше освітлення у вашому просторі, але й створюють відчуття затишку та органічності.

Важливо також розуміти, як вибрати лампу для кухні. Дизайнери інтер'єру дали поради щодо вибору ідеальної настільної лампи для цього приміщення. Є кілька важливих компонентів, які варто врахувати.

Виберіть міцну основу. Говорячи про підставки, обирайте лампу з міцною основою, яка з меншою ймовірністю перекинеться під час неминучого кухонного хаосу. Дотримуйтеся класичної форми гарбуза або стовпа, пояснює Евері Кокс, дизайнер інтер'єру.

"Вони міцні та вагомі, не перекинуться та не загубляться в деталях кухні", — каже вона.

Говорячи про підставки, обирайте лампу з міцною основою, яка з меншою ймовірністю перекинеться під час неминучого кухонного хаосу. Дотримуйтеся класичної форми гарбуза або стовпа, пояснює Евері Кокс, дизайнер інтер'єру. "Вони міцні та вагомі, не перекинуться та не загубляться в деталях кухні", — каже вона. Шукайте матеріали, які легко миються . На кухні часто трапляються розливи та плями, тому бажано обирати матеріали, які можна витирати та легко чистити. Такі матеріали, як кераміка, скло і камінь, рекомендуються через легкість у догляді.

. На кухні часто трапляються розливи та плями, тому бажано обирати матеріали, які можна витирати та легко чистити. Такі матеріали, як кераміка, скло і камінь, рекомендуються через легкість у догляді. Врахуйте масштаб. Краще уникати будь-яких надто маленьких ламп, оскільки вони, як правило, губляться серед більших приладів на ваших стільницях, каже Кокс. Лампа має бути достатньо високою, щоб проливати світло на поверхню стільниці та дозволяти розміщення предметів під плафоном, якщо це необхідно.



Лампа на кухні може бути правильним рішенням / Фото: Max Attenborough / Courtesy of Pooky.com

Як стилізувати кухонну лампу

Вибравши ідеальний кухонний світильник, дотримуйтеся цих порад щодо стилю, щоб якнайкраще вписати його у свій простір.