Какой пол выбрать, чтобы визуально сделать маленькую кухню больше: 4 идеальных варианта

Многие хозяева ищут методы, как можно визуально сделать небольшую кухню больше. Важную роль играет правильно подобранный пол.

Есть несколько вариантов пола, которые справятся с этой задачей на отлично. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Светлые цвета

Один из эффективных способов создать иллюзию большего пространства – выбрать светлый пол, который может отражать как естественный, так и искусственный свет. Независимо от того, является ли пол плиткой, или отделанной древесиной, выбирайте светлые цвета, например мягкие белые, песчано-бежевые или мягкие серые оттенки.

Кроме того, лучше выбирать матовое или сатиновое покрытие, чтобы избежать переполнения пространства глянцем.

Масштаб

Если вы хотите создать иллюзию большей кухни, выбирайте широкоформатную плитку или широкие доски, советуют специалисты. Они создают меньше визуальных разрывов, что делает комнату более просторной. Такой стиль пола выглядит целостным и лаконичным, благодаря чему пространство кажется более широкой сплошной поверхностью.

Непрерывность

Еще один эффективный способ создать иллюзию более просторной кухни – использовать такое же напольное покрытие, что и в основной гостиной или смежных комнатах. Так, это создает "бесперебойный поток" и помогает пространству казаться большим.

Если точно подобрать пол невозможно, попробуйте подобрать тон или фактуру пола на кухне к смежным комнатам. Кроме того, вы можете создать однородный вид, совместив пол кухни со стенами или шкафами подобных оттенков.



Можно положить в кухню то же напольное покрытие, что и в гостиную / Фото Unsplash / Lotus Design N Print

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Минимальные узоры

В небольших кухнях желательно избегать чрезмерно узорчатых напольных покрытий, однако минимальные узоры могут быть вполне уместными. Простые узоры, такие как деревянный пол "елочки" в тонах с низким контрастом, могут быть вполне допустимы.