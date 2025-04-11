Золотая стена создала "вау-эффект": известная теннисистка поразила дизайном ванной комнаты

Гостиные и спальни часто имеют роскошные элементы, такие как шелковое постельное белье, бархатные обивки и изысканные люстры. Однако многие распространяют это ощущение элегантности и изысканности и на ванную комнату.

В частности, теннисистка Серена Уильямс усилила эстетическую привлекательность пространства ванной комнаты интересным элементом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Ванная комната Серены Уильямс

Золотая стена известной звезды тенниса Серены Уильямс демонстрирует один из способов, как можно приобщиться к тенденции создания ванной комнаты в стиле ар-деко. В то же время это также способ добавить вневременную роскошь в пространство.

К слову, дизайнеры объясняют, что выбранный цвет ванной комнаты должен сделать вашу ванную комнату больше похожей на "святилище" или ваш личный спа.

Фрески и обои могут превратить простую ванную комнату в визуально потрясающее пространство, добавляя характера и интереса,

– говорит Авалана Симпсон, владелец Avalana Design.

Как объясняет специалист, вы можете достичь ощущения роскоши с помощью обоев для ванной комнаты различных оттенков, но золото является одним из самых влиятельных из всех.

"Золотые или металлические обои мгновенно привносят роскошь и свет в пространство ванной комнаты. Они прекрасно отражают окружающий свет, что может сделать даже маленькую ванную комнату или ванную без окон светлее и просторнее, – говорит она.

Стена Серены Уильямс в ее ванной комнате является одним из примеров того, как можно изысканно стилизовать этот образ.

Напомним, что ранее Уильямс также показывала свою гардеробную комнату, которая демонстрирует пример функциональности и стиля. Именно открытые стеллажи служат примером эстетически привлекательных решений для хранения.